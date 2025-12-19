Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 се раздели с четирима

  • 19 дек 2025 | 15:54
  • 1568
  • 0

ЦСКА 1948 обяви раздяла с четирима от своите футболисти. Касиано Бузон, Луиз Вагнер, Жозе Витор и Шариф Осман напускат “червените” по взаимно съгласие. Преди дни отборът от Бистрица представи Бернардо Коуто като първото си зимно попълнение.

ЦСКА 1948 уреди контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов
Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

ЦСКА и футболистите Касиано Бузон, Луиз Вагнер, Жозе Витор и Шариф Осман се разделят по взаимно съгласие.

Клубът благодари на играчите за професионализма и усилията, които вложиха с червената фланелка, и им пожелава здраве и успех в бъдещите предизвикателства.

