Почина легенда на норвежкия футбол

Бившият норвежки защитник Аге Харейде, който по-късно направи успешна треньорска кариера, е починал на 72-годишна възраст, съобщиха от семейството му. В последните години той се бореше с рак на мозъка.

Легендарно име в норвежкия футбол, разписвал се и срещу България, е диагностициран с мозъчен тумор

Като футболист той печели трофеи с някои от най-големите скандинавски отбори, като Малмьо, Розенборг и Брьондби. Има 50 мача и 5 гола за националния отбор на Норвегия, като един от тях впрочем е срещу България.

En av våre og fotball-Norges aller største har forlatt oss. Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at Åge Hareide har gått bort, 72 år gammel 🌹



For oss var Åge en bauta, både på banen og på benken. Med over 200 kamper i den blåhvite drakta og som treneren bak vårt… pic.twitter.com/8SZHyPuHuI — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) December 18, 2025

Като селекционер Харейде класира националния тим на Дания на осминафилите на Световното първенство през 2018 в Русия, като на този етап тимът отпадна след изпълнение на дузпи от бъдещия финалист Хърватия. Водил е още няколко топ клуба като Брьондби, Викинг, Розенборг и Малмьо.

Manchester City are saddened to learn that Åge Hareide, the Club's first Norwegian player, has passed away at age 72.



Åge played 24 games for the Blues from 1981 to 1982 and later managed Norway, Denmark and Iceland during an incredible 54 year career as player and manager. pic.twitter.com/06ZC56zmOs — Manchester City (@ManCity) December 18, 2025

Харейде е бивш защитник на Манчестър Сити (1981-1982) и Норич (1982-1984). Норвежецът е бил още селекционер на Норвегия от 2003 до 2008 и Исландия между 2023 и 2024.

Бившите му клубове и национални отбори не пропуснаха да отдадат своята почит и да изказат съболезнованията си в социалните мрежи.