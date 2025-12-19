Популярни
Почина легенда на норвежкия футбол

  19 дек 2025 | 10:46
  • 403
  • 0
Бившият норвежки защитник Аге Харейде, който по-късно направи успешна треньорска кариера, е починал на 72-годишна възраст, съобщиха от семейството му. В последните години той се бореше с рак на мозъка.

Легендарно име в норвежкия футбол, разписвал се и срещу България, е диагностициран с мозъчен тумор
Легендарно име в норвежкия футбол, разписвал се и срещу България, е диагностициран с мозъчен тумор

Като футболист той печели трофеи с някои от най-големите скандинавски отбори, като Малмьо, Розенборг и Брьондби. Има 50 мача и 5 гола за националния отбор на Норвегия, като един от тях впрочем е срещу България.  

Като селекционер Харейде класира националния тим на Дания на осминафилите на Световното първенство през 2018 в Русия, като на този етап тимът отпадна след изпълнение на дузпи от бъдещия финалист Хърватия. Водил е още няколко топ клуба като Брьондби, Викинг, Розенборг и Малмьо.

Харейде е бивш защитник на Манчестър Сити (1981-1982) и Норич (1982-1984). Норвежецът е бил още селекционер на Норвегия от 2003 до 2008 и Исландия между 2023 и 2024.

Бившите му клубове и национални отбори не пропуснаха да отдадат своята почит и да изказат съболезнованията си в социалните мрежи.

