Легендарно име в норвежкия футбол, разписвал се и срещу България, е диагностициран с мозъчен тумор

Опитният норвежки футболен треньор Аге Харейде е диагностициран с мозъчен тумор, разкри самият той в интервю за вестник "Verdends Gang". Диагнозата на 72-годишния специалист е поставена през юли.

„Малко е жалко... но повече няма да заемам треньорски позиции“, призна той.

Åge Hareide (72) forteller åpent om hjernekreft i VG-intervju: - Det hele var et sjokk

https://t.co/5rQalaAW8y — VG (@vgnett) November 24, 2025

Според информации в местни медии, Харейде може да говори само донякъде, а също така има двигателни проблеми. Нито той, нито семейството му знаят колко време му остава да живее. Синът му Бендик заяви, че се надяват той да може да гледа Световното първенство по футбол следващото лято, след като националният отбор Норвегия се класира за турнира за първи път от 1998 година насам.

„Но в момента се концентрираме предимно върху това да прекараме една прекрасна Коледа. Това е всичко, което можем да кажем в момента“, коментира Бендик Харейде.

Åge Hareide har hjärncancer: "Var en chock" https://t.co/zNQ3LrxrGA — Sportbladet (@sportbladet) November 24, 2025

Аге Харейде се смята за един от най-известните треньори в скандинавския футбол. Той е и бивш професионален футболист, като има 50 мача и 5 гола за националния отбор на Норвегия. Един от тях впрочем е срещу България - в европейската квалификация през 1983 г. в Осло, спечелена от "лъвовете" с 2:1 с попадения на Стойчо Младенов и Наско Сираков. През футболната си кариера си е играл най-много за Молде, като е бил състезател и на Манчестър Сити и Норич.

Харейде е работил като треньор в няколко топ клуба като Брьондби, Викинг, Розенборг и Малмьо. Той е бил и треньор на национален отбор няколко пъти, първо в родната си Норвегия от 2003-а до 2008 година, след това в Дания от края на 2015-а до 2020 година, а по-късно, в продължение на почти година и половина е начело на държавния състав на Исландия - последната му треньорска позиция.

Съвсем наскоро Харейде работи като футболен експерт за норвежката телевизия NRK.