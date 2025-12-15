Популярни
  3. Компани: В друг ден щяхме да вкараме още три или четири гола

Компани: В друг ден щяхме да вкараме още три или четири гола

  • 15 дек 2025 | 04:59
  • 235
  • 0

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази съжаление за пропуснатите възможности от неговия отбор след равенството срещу последния в класирането Майнц (2:2).Това е едва вторият път, в който баварците губят точки в Бундеслигата от началото на сезона. Те обаче има за какво да съжаляват, тъй като доминираха в мача.

„Разочароващо е, независимо от съперника и мястото. Винаги искаме да побеждаваме. Днес не успяхме. Майнц свършиха отлична работа с малкото моменти, които имаха. А ние не успяхме да направим разликата с големите си шансове, както обикновено правим. След такъв мач се получават подобни резултати“, заяви Компани.

Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния
Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

„Погледнато обективно, щеше да е лошо, ако не бяхме създали никакви положения и им бяхме подарили много такива. Случаят не беше такъв. Все пак вкарахме два гола, но за съжаление допуснахме два. Равенството е фантастичен резултат за противника. Но нека бъдем честни: в друг ден можехме да вкараме още три или четири гола.“

Снимки: Gettyimages

