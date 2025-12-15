Компани: В друг ден щяхме да вкараме още три или четири гола

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази съжаление за пропуснатите възможности от неговия отбор след равенството срещу последния в класирането Майнц (2:2).Това е едва вторият път, в който баварците губят точки в Бундеслигата от началото на сезона. Те обаче има за какво да съжаляват, тъй като доминираха в мача.

„Разочароващо е, независимо от съперника и мястото. Винаги искаме да побеждаваме. Днес не успяхме. Майнц свършиха отлична работа с малкото моменти, които имаха. А ние не успяхме да направим разликата с големите си шансове, както обикновено правим. След такъв мач се получават подобни резултати“, заяви Компани.

Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

„Погледнато обективно, щеше да е лошо, ако не бяхме създали никакви положения и им бяхме подарили много такива. Случаят не беше такъв. Все пак вкарахме два гола, но за съжаление допуснахме два. Равенството е фантастичен резултат за противника. Но нека бъдем честни: в друг ден можехме да вкараме още три или четири гола.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages