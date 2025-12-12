Популярни
  Дунав (Русе)
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав (Русе) подготвя промени заради efbet Лига

Дунав (Русе) подготвя промени заради efbet Лига

  • 12 дек 2025 | 11:00
  • 543
  • 0
Дунав (Русе) подготвя промени заради efbet Лига

Административна и структурна реформа в Дунав (Русе) ще бъде обсъдена по време на Общото му събрание, което е насрочено за 17 декември, съобщи председателят на Управителния му съвет Диян Димов. Той поясни, че предстои отделяне на търговската и нестопанската дейност на клуба, съгласно предвиденото в Наредбата за национално клубно лицензиране на БФС и последващия процес по лицензиране съгласно критериите за участие в efbet Лига, пише БТА.

След края на есенния дял от сезона във Втора лига "драконите" са еднолични водачи в класирането след 15 победи и две равенства с актив от 47 точки - с шест повече от втория Фратрия.

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

На събранието в хотел "Дунав плаза" на 17 декември от 18:00 часа клубното ръководство ще даде и доклад за дейността на Сдружението Футболен клуб Дунав от Русе за периода 2021-2025 г. Ще бъде представен и план за развитието му за следващите пет години. Предстои да бъде приет и нов устав, както и да се утвърдят председател и членове на Управителния съвет на сдружението.

Присъстващите ще бъдат запознати и с текущите дейности по проекта за изграждането на интегриран спортен комплекс в района на изхода на Русе за София, състоящ се от тренировъчен комплекс и стадион за провеждането на официални спортни и други развлекателни мероприятия. От клуба уточниха, че право на участие в Общото събрание ще имат редовните членове на Сдружението към месец ноември 2025 г. То ще бъде възможно само присъствено. Заседанието ще бъде открито и за обществеността, като с оглед на ограничените места, следва за целта да се изпрати предварителна заявка.

