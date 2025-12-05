Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав отправи призив към феновете

Дунав отправи призив към феновете

  • 5 дек 2025 | 12:52
Дунав Русе отправи призив към привържениците си за силна подкрепа преди последния двубой за годината - гостуване на Локомотив Горна Оряховица тази вечер от 17:30 ч.  От клуба подчертаха, че е време "драконите" да запалят терена и да защитят лидерската позиция във Втора лига. Дунав оглавява класирането с впечатляващ актив от 44 точки след 16 мача - 14 победи, две равенства и нито една загуба.

Тимът има и най-добрата голова разлика в лигата - 30 отбелязани и само 4 допуснати попадения. Преследвачите Фратрия (38 точки) и Янтра 1919 (33 точки) остават на дистанция, а евентуален успех тази вечер ще гарантира на русенци комфортна преднина преди зимната пауза. Мачът в Горна Оряховица ще бъде ключов за запазване на инерцията на Дунав и клубът ясно показа, че разчита на подкрепата от трибуните и пред телевизионния екран.

