Десет от Лудогорец III громиха във Варна

  Олимпик (Варна)
  15 ное 2025 | 21:28
Лудогорец III (Разград) нанесе тежко поражение във Варна на местния Олимпик със 7:2. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите изиграха последните 26 минути с намален състав. Капитанът Мартин Станчев даде тон за фиестата с головете си в 30-а и 35-ата минута. Валентин Кърчев направи резултата категоричен с попадение в 52-ата минута. В 59-ата вкара и Джан Ниязи. Кърчев извърши нарушение и получи червен картон в 64-ата минута. В 70-ата Георги Димитров намали – 1:4. Десетина по-късно, Ниязи се разписа за втори път. След 120 секунди точен беше и съотборника му Ивайло Тодоров. Влезлият като резерва Георги Катошев вкара седмия гол. Александър Гроздев фиксира окончателното 2:7 в последните секунди на двубоя.

Снимка: ludogorets.com

