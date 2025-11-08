Популярни
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  Sportal.bg
  Олимпик (Варна)
  Устрем удари Олимпик

Устрем удари Олимпик

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 133
  • 0
Устрем удари Олимпик

В Добрич, Устрем (Дончево) победи гостуващия му Олимпик (Варна) с 4:1. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Опитните футболисти на домакините наказаха грешките на младите си съперници. Още след началните (120 секунди, топката спря в мрежата на гостите. Александър Гроздев изравни с глава в 39-ата минута. Футболистите на домакините взеха добра преднина само за 120 секунди в края на полувремето. Георги Георгиев реализира в 41-ата минута. В 43-ата, той подаде, но след рикошет в крак на съперник стана 3:1. Георгиев фиксира окончателното 4:1 в 50-ата минута. Футболистите на варненския тим също имаха своите шансове за попадение.

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 5514
  • 5
  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 23983
  • 128
  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 6058
  • 5
  • 8 ное 2025 | 07:30
  • 3881
  • 8
  • 8 ное 2025 | 01:43
  • 2051
  • 0
  • 7 ное 2025 | 23:45
  • 4365
  • 27
  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 18417
  • 60
  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 4678
  • 0
  • 8 ное 2025 | 10:58
  • 4337
  • 1
  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 9697
  • 2
  • 8 ное 2025 | 13:52
  • 10907
  • 13
  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 12430
  • 15