Устрем удари Олимпик

В Добрич, Устрем (Дончево) победи гостуващия му Олимпик (Варна) с 4:1. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Опитните футболисти на домакините наказаха грешките на младите си съперници. Още след началните (120 секунди, топката спря в мрежата на гостите. Александър Гроздев изравни с глава в 39-ата минута. Футболистите на домакините взеха добра преднина само за 120 секунди в края на полувремето. Георги Георгиев реализира в 41-ата минута. В 43-ата, той подаде, но след рикошет в крак на съперник стана 3:1. Георгиев фиксира окончателното 4:1 в 50-ата минута. Футболистите на варненския тим също имаха своите шансове за попадение.