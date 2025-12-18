Популярни
  1. Sportal.bg
  2. СФК Раковски
  3. Наредиха програмата на СФК Раковски

Наредиха програмата на СФК Раковски

  18 дек 2025
  • 166
  • 0
Наредиха програмата на СФК Раковски

На 12 януари следващата година, СФК Раковски от едноименния град ще започне подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: СФК Раковски – Национал (София)

24 януари: СФК РаковскиМарица (Пловдив)

31 януари: СФК РаковскиЛокомотив II (Пловдив)

8 февруари: СФК Раковски – ФК Садово

Снимка: ФК Раковски ДЮШ

