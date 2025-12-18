Наредиха програмата на СФК Раковски

На 12 януари следващата година, СФК Раковски от едноименния град ще започне подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
17 януари: СФК Раковски – Национал (София)
24 януари: СФК Раковски – Марица (Пловдив)
31 януари: СФК Раковски – Локомотив II (Пловдив)
8 февруари: СФК Раковски – ФК Садово
Снимка: ФК Раковски ДЮШ