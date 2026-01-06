Илиян Василев преди двубоите с Турция: Единствената ни цел е победата

Мъжкият национален отбор България по хандбал проведе последна вечерна тренировка в зала "Арена Шумен" преди утрешния двубой със състава на Турция от т.н. Промоционален кръг на квалификациите за Евро 2028. Двата тима ще изиграят две срещи на разменено гостуване и победителят от тях ще се класира за същинската фаза на пресявките за Европейското в Испания, Португалия и Швейцария. Първата от тях е утре в Шумен, а втората е в неделя (11 януари) в Орду.

Националите по хандбал се събират на лагер в Шумен за предстоящите два мача срещу Турция

Рефери на първата среща, която е утре (7 януари) от 18:30 часа, ще бъдат румънците Дору Манея и Раду Илиеску. За делегат на EHF е назначен Исгандар Асгаров от Азербайджан. Любителите на хандбалната игра, които нямат възможност да наблюдават двубоя в "Арена Шумен", ще могат да проследят мача наживо в You Tube канала на БФ Хандбал.

България заслужи правото да участва в този етап на квалификациите, след като завоюва второ място в турнира за Световната купа на Международната федерация по хандбал — IHF Emerging Nations Championship, проведен във Варна през март миналата година.

Селектираният от Илиян Василев състав се събра на 3-и януари и имаше няколко дни за работа преди двубоите с Южните ни съседи.

"Благодаря на федерацията за цялостната организация преди тези двубои. Нямам никакви забележки. Успяхме тук няколко дни да се съберем и да се подготвим. Трябва да покажем утре, че сме го заслужили – сподели националният селекционер. – Имаме някой кадрови проблеми, това е част от спорта, но ние сме националният отбор на България и сме длъжни да се борим за победата. Здрави или нездрави всички утре трябва да дадат 100 процента от себе си, даже и повече. Единствената ни цел е победата. Няма млади и стари в състава, това е мъжкият национален отбор и всички трябва да са на оптималното ниво. Сигурен съм, че тези момчета, които ще излязат на терена, ще дадат всичко от себе си, за да успеем", каза още специалистът.

Съставът на Турция пристигна вчера във Варна и днес направи тренировка в спортен комплекс "Владислав Варненчик". Тази вечер съперникът на България пристигна в Шумен и утре преди обед ще направи занимание в "Арена Шумен". Турският отбор проведе лагер в Истанбул и изигра две контролни със състава на Саудитска Арабия в подготовката си за двубоите с България. В първата загуби с 29:34, а във втората се наложи с 31:27. Испанският наставник на Турция Оливер Рой Каминьо изрази уважение към българския тим преди срещата, но и постави ясно целта пред тима си – продължаване напред.

“Имаме огромно уважение към България. Те са силен отбор с добри играчи. Аз вярвам в потенциала на турския хандбал и искаме да се класираме за следващия етап на квалификациите. Целта ни е да завършим двата двубоя по възможно най-добрия за нас начин“, коментира Каминьо.

От своя страна Илиян Василев сподели, че е фокусиран изцяло върху представянето на своите избраници. „Може би не съм специалист, не знам, но другите не ме интересуват. Интересуват ме нашите момчета и това да дадем всичко от себе си. Е, не мога да скрия, че имам наблюдения върху съперника, гледал съм няколко мача, но основният ми акцент е върху това нашият отбор да се наложи“, каза българският селекционер.

Снимки: M.S.V. Photographers