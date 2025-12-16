Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Селекционерът на националния отбор Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Арабска купа на ФИФА
  3. Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

  • 16 дек 2025 | 11:58
  • 375
  • 0
Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

Отборът на Мароко – един от фаворитите за спечелване на Купата на арабските нации, стигна до финала за трофея, след като на полуфинала победи с категоричното 3:0 състава на ОАЕ. За титлата мароканците, които играят само с футболисти от местното първенство, ще спорят със състава на Йордания, който се справи в другия полуфинал със Саудитска Арабия с 1:0. Финалът между победителите от двата полуфинала ще се играе на 18 декември (четвъртък) от 18:00 часа на стадион „Лусаил“ в Катар, а пет часа по-рано на стадиона в Ал Раян загубилите ще спорят за бронзовите медали.

В първите 20-25 минути защитата на ОАЕ се справяше много добре, като пресираше бързия състав на Мароко, но нулевото равенство беше нарушено с много красиво изпълнение. Карим Ел Беркауи вкара от въздуха с воле след центриране на Хамза ел Муасуи от ляво. След попадението Мароко взе инициативата и на два пъти пропусна да покачи на 2:0. След 80-ата минута играчите от ОАЕ тръгнаха да търсят изравняването с повече хора в атака, но в 84-ата минута бяха наказани от Ашраф Ел Махдиуи, разписал се за втори път в тяхната врата. Дълбоко в добавеното време Абделразак Хамдала оформи крайното 3:0 за мароканците.

След като се класира за първи път на Световно първенство, отборът на Йордания достигна и дебютния си финал за Арабската купа. В доста оспорван и без много положения мач йорданците елиминираха Саудитска Арабия с 1:0, след като Нисар ал Рашдан вкара с глава в 66-ата минута. Срещата на стадион „Ал Байт“ в Катар събра и най-голямата посещаемост до момента на турнира, като на трибуните заеха местата си близо 50 хиляди души. Двата отбора бяха предпазливи преди почивката и заложиха на по петима защитници, като това се промени малко през втората част. Търсейки изравняване, саудитците бяха близо до това чрез Ал Брикан, а след това и Салех Ал Шехри. Но Язид Абулайла стоеше непоколебимо на вратата, осъществявайки решаващо спасяване само минути след като тимът му откри. Накрая Саудитска Арабия завърши мача с десет души заради червен картон на Уалид Ал Ахмед, който събори противник, за да му попречи да вкара втори гол при контраатака.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 5659
  • 0
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 8104
  • 6
Аморим: Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни

Аморим: Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни

  • 16 дек 2025 | 06:36
  • 3562
  • 1
Треньорът на Крузейро подаде оставка

Треньорът на Крузейро подаде оставка

  • 16 дек 2025 | 06:21
  • 2271
  • 0
Финалисима ще бъде през март

Финалисима ще бъде през март

  • 16 дек 2025 | 05:03
  • 4587
  • 3
Тиаго Силва иска да се завърне в Европа

Тиаго Силва иска да се завърне в Европа

  • 16 дек 2025 | 04:57
  • 3508
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

  • 16 дек 2025 | 13:00
  • 1154
  • 7
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 2331
  • 2
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 8989
  • 16
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 8104
  • 6
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 5659
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 4829
  • 0