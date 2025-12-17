Евгений Гащук за полусезона на Фратрия II

Вторият отбор на Фратрия (Варна) завърши на 11-а позиция първия дял от настоящия сезон на Североизточната Трета лига. Треньорът му Евгений Гащук коментира представянето пред Sportal.bg .

„Първата половина на сезона със сигурност беше полезна за младите ни футболисти. Стартирахме почти без опит. След няколко мача успяхме да се адаптирахме и заиграхме по-уверено. Намалихме разстоянията между линиите, подобриха се реакцията и контролът на топката. Усвоихме нова за повечето от играчите схема 3-5-2. Към средата на полусезона набрахме инерция и постигнахме важни победи. Вторият половина на първенството от една страна е продължение на първата, а от друга – ново предизвикателство. Съставът на отбора ще бъде значително обновен и ще е още по-млад. Някои етапи ще трябва да бъдат преминати отново. Част от играчите, които започнаха сезона във Фратрия II, ще продължат футболния си път в други отбори. Пожелаваме им успех! В същото време не планираме външна селекция и местата на напусналите ще бъдат заети от играчи от нашия U17 (т.е. футболисти, родени през 2009 и 2010 година)“.