Евгений Гащук за полусезона на Фратрия II

  • 17 дек 2025 | 08:27
  • 251
  • 0
Евгений Гащук за полусезона на Фратрия II

Вторият отбор на Фратрия (Варна) завърши на 11-а позиция първия дял от настоящия сезон на Североизточната Трета лига. Треньорът му Евгений Гащук коментира представянето пред Sportal.bg.

„Първата половина на сезона със сигурност беше полезна за младите ни футболисти. Стартирахме почти без опит. След няколко мача успяхме да се адаптирахме и заиграхме по-уверено. Намалихме разстоянията между линиите, подобриха се реакцията и контролът на топката. Усвоихме нова за повечето от играчите схема 3-5-2. Към средата на полусезона набрахме инерция и постигнахме важни победи. Вторият половина на първенството от една страна е продължение на първата, а от друга – ново предизвикателство. Съставът на отбора ще бъде значително обновен и ще е още по-млад. Някои етапи ще трябва да бъдат преминати отново. Част от играчите, които започнаха сезона във Фратрия II, ще продължат футболния си път в други отбори. Пожелаваме им успех! В същото време не планираме външна селекция и местата на напусналите ще бъдат заети от играчи от нашия U17 (т.е. футболисти, родени през 2009 и 2010 година)“.

