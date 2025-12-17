Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Аксаково
  Очаквано недоволство в Аксаково

Очаквано недоволство в Аксаково

  • 17 дек 2025 | 18:00
  • 373
  • 0
Очаквано недоволство в Аксаково

Много трудна се оказа първата половина на настоящото първенство за едноименния тим на Аксаково. Отборът завърши на предпоследното 16 място в Североизточната Трета лига.

Светлин Станчев, член на Управителния съвет на клуба коментира пред Sportal.bg.

„Няма как да сме доволни от подобно представяне. Качествата на футболистите ни и потенциала на отбора като цяло са за по-добро класиране. Загубихме нелепо доста точки. Негативно повлияха и здравословните проблеми на играчите. Вярвам, че през пролетния полусезон ще сме по-напред в таблицата“.

