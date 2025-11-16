Популярни
  Фратрия II
  2. Фратрия II
  Фратрия II удари СФК Светкавица 2014

Фратрия II удари СФК Светкавица 2014

  • 16 ное 2025 | 16:15
  • 229
  • 0
Фратрия II удари СФК Светкавица 2014

В Суворово, Фратрия II (Варна) победи гостуващия му СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 2:0. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Евгений Гащук, с оглед случилото се на терена. Футболистите му изковаха успеха до края на първото полувреме. Максим Маринов откри резултата след пас на Иван Павлов в 12-ата минута. В 45-ата пък беше изпълнен корнер, настана кратка суматоха, Николай Илиев получи топката от съотборник, навлезе в наказателното поле и стреля неспасяемо за 2:0. След почивката младият варненски тим създаде и пропиля още няколко стопроцентови голови положения. Евгений Гащук извърши всичките си смени, вкарвайки в игра още млади момчета.

