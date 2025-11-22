Ботев (Нови пазар) и Фратрия II си вкараха шест гола за хикс

3:3 приключиха в Каспичан, Ботев (Нови пазар) и гостуващия му Фратрия II (Варна). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Още голови положения създадоха съперниците. Стефан Стефанов откри за гостите, четвърт час след началото. Иван Павлов подаде и Тодор Колев удвои в 35-ата минута. Николай Банов реализира от фаул за 1:2 непосредствено преди почивката. 120 секунди след нея, капитана Йордан Иванов изравни с глава. Бомбен шут от 20 метра на Михаил Гащук заби топката под напречната греда на вратата на Ботев в 51-ата минута. В 85-ата, Йордан Иванов отново с глава фиксира окончателното 3:3.