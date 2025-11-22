Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Нови пазар)
  3. Ботев (Нови пазар) и Фратрия II си вкараха шест гола за хикс

Ботев (Нови пазар) и Фратрия II си вкараха шест гола за хикс

  • 22 ное 2025 | 22:37
  • 136
  • 0
Ботев (Нови пазар) и Фратрия II си вкараха шест гола за хикс

3:3 приключиха в Каспичан, Ботев (Нови пазар) и гостуващия му Фратрия II (Варна). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Още голови положения създадоха съперниците. Стефан Стефанов откри за гостите, четвърт час след началото. Иван Павлов подаде и Тодор Колев удвои в 35-ата минута. Николай Банов реализира от фаул за 1:2 непосредствено преди почивката. 120 секунди след нея, капитана Йордан Иванов изравни с глава. Бомбен шут от 20 метра на Михаил Гащук заби топката под напречната греда на вратата на Ботев в 51-ата минута. В 85-ата, Йордан Иванов отново с глава фиксира окончателното 3:3.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димитровград излъга Гигант

Димитровград излъга Гигант

  • 22 ное 2025 | 21:23
  • 453
  • 1
ФК Ямбол надделя над СФК Раковски

ФК Ямбол надделя над СФК Раковски

  • 22 ное 2025 | 21:16
  • 389
  • 1
Осма победа за Марица (Милево)

Осма победа за Марица (Милево)

  • 22 ное 2025 | 21:08
  • 412
  • 1
ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

  • 22 ное 2025 | 21:07
  • 365
  • 0
Левски (Карлово) обърна дубъла на Локо (Пловдив) за секунди

Левски (Карлово) обърна дубъла на Локо (Пловдив) за секунди

  • 22 ное 2025 | 20:52
  • 454
  • 0
Септември II и ЦСКА III не вкараха гол в София

Септември II и ЦСКА III не вкараха гол в София

  • 22 ное 2025 | 20:45
  • 320
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 96158
  • 510
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 23583
  • 22
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 7703
  • 63
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 40056
  • 75
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 29405
  • 72
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 27882
  • 406