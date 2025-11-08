Популярни
Черноморец (Балчик) с ценна победа във Варна

Черноморец (Балчик) с ценна победа във Варна

Черноморец (Балчик) спечели във Варна с 1:0 срещу втория отбор на местния Спартак и остана на първото място. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. В 70-ата минута Йордан Радев центрира остро и топката директно спря в мрежата на домакините. Черноморец беше по-дейния отбор, а съперника му действаше по-затворено. Стефан Митев уцели гредата на Спартак в средата на първата част. Шансове се откриха и пред съотборника му Мартин Янакиев, но той не се възползва. Същото сториха след почивката Ивайло Попов и Кристиян Евдокиев пред варненската врата. Стражът Денислав Стойчев пък изби опасен удар на Александър Янчев от Спартак.

