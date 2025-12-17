Бдин ще играе със сърби и румънци

Бдин (Видин) ще спази традицията си да играе приятелски срещи с отбори от Сърбия и Румъния и по време на предстоящата си подготовка за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. От клуба вече провеждат разговори със съседите. Треньорът на видинския тим Мартин Методиев иска отбора му да проведе максимум пет контроли. Към момента са договорни спаринги с Локомотив (Мездра) за 7 февруари и Ком (Берковица) за 21 февруари. Бдинци се събират на 19 януари следващата година. Целият тренировъчен процес ще протича на местната база.