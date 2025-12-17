Три контроли за Партизан (Червен бряг)

Партизан (Червен бряг) си осигури три приятелски срещи, които ще изиграе в хода на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. За още една контрола се чака потвърждение от съперник. Треньорът Николай Боянов събира футболистите си в края на януари следващата година. Предстои да се уточни датата за начало на целия процес. Той ще се провежда на местната база.

Програмата за контролите:

7 февруари: Партизан (Червен бряг) – очаква се потвърждение от съперник

14 февруари: Партизан (Червен бряг) – Академик (Свищов)

21 февруари: Партизан (Червен бряг) – ФК Троян (Троян)

28 февруари: Партизан (Червен бряг) – Локомотив (Мездра)