Три контроли за Партизан (Червен бряг)

  • 17 дек 2025 | 16:09
  • 231
  • 0

Партизан (Червен бряг) си осигури три приятелски срещи, които ще изиграе в хода на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. За още една контрола се чака потвърждение от съперник. Треньорът Николай Боянов събира футболистите си в края на януари следващата година. Предстои да се уточни датата за начало на целия процес. Той ще се провежда на местната база.

Програмата за контролите:

7 февруари: Партизан (Червен бряг) – очаква се потвърждение от съперник

14 февруари: Партизан (Червен бряг)Академик (Свищов)

21 февруари: Партизан (Червен бряг)ФК Троян (Троян)

28 февруари: Партизан (Червен бряг)Локомотив (Мездра)

