  Партизан (Червен бряг)
  Николай Боянов: Очаквах повече

Николай Боянов: Очаквах повече

  • 2 дек 2025 | 14:50
  • 503
  • 0
Николай Боянов: Очаквах повече

Партизан (Червен бряг) завърши на девето място есенния полусезон на Северозападната Трета лига.

Треньорът му Николай Боянов коментира представянето пред Sportal.bg.

„Поех Партизан през лятото. Започнахме с желание и амбиция. Проведохме добра подготовка. В хода й изиграхме приятелски срещи, чийто резултати вдъхнаха оптимизъм, че сме сформирали не лош нов отбор. В първенството обаче не се оправдаха очакванията. Можеше да имаме повече точки и по-предно класиране. Очаквах по-добри резултати, особено в първите двубои. Имаше си причини, но те ни оправдаваха само за някои срещи. В тях не бяхме в оптимален състав, заради контузии. В другите се представихме под възможностите си. В някои от тях, излизахме като фаворити, а дори губехме. Вероятно не намерих правилния начин да предам моите изисквания на футболистите. Във всеки мач трябва да сме пределно концентрирани, защото отборите са равностойни и когато не си на сто процента, те наказват. Имаше и футболисти с нужните качества, но несериозното им отношение ме принуди да се разделим с тях. За втория дял от сезона, най-важното е да сме здрави. Работим по комплектоването на състава. Важното е да проведем ползотворна подготовка, а после да изиграем успешни мачове през пролетта“.

