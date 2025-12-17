Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорнър не се отказва от миноритарния дял в Алпин

Хорнър не се отказва от миноритарния дял в Алпин

  • 17 дек 2025 | 15:55
  • 329
  • 0

Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър продължава да се бори, за да се върне в спорта, но засега не успява да постигне успех. Британецът обаче не се е отказал и се появи информация, че той активно преговаря за миноритарен дял в Алпин.

Доскоро се смяташе, че Хорнър може да получи шанс в Астън Мартин, но назначаването на Ейдриън Нюи за шеф на отбора на практика сложи край на надеждите на Кристиан да се върне с този отбор в състезанията.

Сега обаче вестник De Telegraaf съобщи, че Хорнър е намерил инвеститори и преговаря за дял с няколко отбора, който трябва да е достатъчно голям, за да му осигури място в борда на директорите и оттам нататък Хорнър ще се бори за по-голям контрол върху тима.

В момента 24% от акциите на Алпин са собственост на инвестиционната компания Otro Capital, свързана с холивудската звезда Райън Рейнолдс, както и със спортните звезди Антъни Джошуа и Рори Макилрой. В компанията обсъждат излизане от тази инвестиция, но все още няма решение по въпроса.

Пред вестника Хорнър не е отрекъл за преговорите с Otro, но е отказал повече коментари по темата. Ако усилията на Хорнър се увенчаят с успех, то той ще търси позиция в тима, където ръководството е в ръцете на Флавио Бриаторе, който официално се върна начело на отбора.

Снимки: Gettyimages

