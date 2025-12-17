Нови две контроли за Локо (Мездра), трета е под въпрос, търсят се съперници за още два спаринга

Приятелски срещи с Етър (Велико Търново) и Балкан (Ботевград) договори Локомотив (Мездра) за подготовката си. С въпросните, сигурните контроли на „железничарите“ вече са шест. Има и още една – с Радецки (Козлодуй), насрочена за 21 февруари. Условието за нея гласи, че въпросния спаринг ще се проведе само ако Локомотив не намери по-класен отбор за същата дата. Освен това се търсят съперници за още два мача. Отборът от Мездра ще започне подготовката си на 12 януари. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до началото на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига.

Програмата за контролите:

24 януари: Локомотив (Мездра) – Етър (Велико Търново)

28 януари: Локомотив (Мездра) – Левски U17 (София)

31 януари: Локомотив (Мездра) – Сливнишки герой (Сливница)

7 февруари: Локомотив (Мездра) – Бдин (Видин)

11 февруари: Локомотив (Мездра) – търси се съперник

14 февруари: Локомотив (Мездра) – Балкан (Ботевград)

18 февруари: Локомотив (Мездра) – търси се съперник

21 февруари: Локомотив (Мездра) – Радецки (Козлодуй) ?

28 февруари: Локомотив (Мездра) – Партизан (Червен бряг)