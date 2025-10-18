Локо (Мездра) подчини Бдин

Локомотив (Мездра) спечели у дома с 3:2 срещу Бдин (Видин). Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. Добро начало за гостите. Радослав Захариев им даде преднина в 4-ата минута. След половин час Николай Цветков-Демона удвои. Селекцията на Николай Нинов направи обрата за 8 минути в началото на второто полувреме. Първо в 49-ата вкара Пламен Петров. След 120 секунди Валдемар Лашков изравни. Михаил Бешев реализира третото победно попадение в 57-ата минута. Още положения създадоха домакините.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра – фесбук