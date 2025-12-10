Николай Нинов: Положителен полусезон, винаги може и по-добре

Локомотив (Мездра) е сред фаворитите за първото място в Северозападната Трета лига. „Железничарите“ са на втората позиция в класирането след първата половина на настоящия сезон.

Треньорът им Николай Нинов коментира представянето пред Sportal.bg .

„Положителен полусезон за нас. Очаквахме го, с оглед отбора, който имаме. Винаги обаче може и по-добре. Визирам последните минути на мачовете ни с Академик (Свищов) и Янтра (Полски Тръмбеш). Сега е важно да запазим основното ядро и да освежим състава. Да подобрим още играта си през пролетта“.