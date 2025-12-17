Популярни
  Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

  • 17 дек 2025 | 12:03
Нигерийската футболна федерация подаде жалба до ФИФА относно използването на шест до девет играчи, родени в Европа, в тима на Демократична Република Конго, които са променили гражданството си, за да играят за националния отбор. Това обяви генералният секретар на централата Мохамед Сануси за телевизия ESPN.

ДР Конго е на крачка от мечтата, Нигерия отново се провали
На 16 ноември, в последния плейоф на континенталните квалификации за Мондиала, Нигерия загуби от ДР Конго след изпълнение на дузпи. Победата позволи на конгоанците да се класират за междуконтиненталните плейофи, които ще определят последните участници на финалите на Световното първенство. Нигерийската футболна федерация твърди, че няколко футболисти на съперника не са имали право да играят за националния отбор, тъй като не са получили необходимото разрешение за промяна на гражданството си. Местните медии съобщиха по-рано, че играчите може да не са се отказали от европейските си паспорти в съответствие със законодателството на ДР Конго, преди да представят страната.

Треньорът на Нигерия обвини Конго във вуду магии по време на дузпите
„Има играчи, които са получили гражданство само за три месеца. Следователно за нас това се счита за нарушение на правилата. Ето защо взехме това решение“, каза Сануси. „Много от тях имат европейски паспорти, някои френски, някои нидерландски. Правилата са много ясни. Не можем да кажем нищо в момента, но сме внесли жалбата си до ФИФА“, добави той. По-рано беше съобщено, че настоящият шампион Аржентина може да бъде отстранен от Световното първенство поради корупционен скандал, в който е замесен ръководителят на местната футболна асоциация Клаудио Тапия. Световното първенство през 2026 година ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. 

Петима дебютанти в групата на Нигерия за Купата на африканските нации
Снимки: Gettyimages

