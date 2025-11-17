Популярни
Треньорът на Нигерия обвини Конго във вуду магии по време на дузпите

  • 17 ное 2025 | 12:09
  • 1559
  • 1
Селекционерът на Нигерия Ерик Шел обвини играчите и щаба на Конго в практикуването на вуду магии по време на дузпите между двата отбора, които пратиха конгоанците на интерконтиненталния плейоф през март, който може да класира тима на първо световно първенство от 1974 година. Веднага след като Шансел Мбемба отбеляза победната дузпа за демократичната република, Шел се нахвърли върху хора от щаба на Конфо, включително селекционера Себастиан Дезабр.

“През цялото време на изпълнението на дузпите човек от щаба на Конго правеше вуду. Всеки път. Поради тази причина му бях малко ядосан”, заяви Шел.

Запитан какво точно е видял, селекционерът обясни как въпросният човек от съперниковия щаб е разклащал над главата си бутилка с неизвестна течност.

От щаба на Конго категорично отричат отправените обвинения.

