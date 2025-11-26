Решението по 115-те обвинения срещу Манчестър Сити е „неизбежно“, очаква се скорошна развръзка

Решението по 115-те обвинения на Висшата лига срещу Манчестър Сити може да бъде обявено до Коледа, твърди бивш финансов съветник на клуба, който посочи и виновника за проточилата се сага.

В началото на 2023 г. Висшата лига повдигна обвинения срещу Сити за предполагаеми нарушения на финансовите правила в рамките на деветгодишен период, започнал през 2009 г. и продължил до 2018 г. Изслушването по случая започна преди повече от година, но все още няма публично оповестено решение.

През периода, в който се твърди, че Сити е нарушавал правилата, клубът спечели титлата във Висшата лига три пъти – през 2012, 2014 и 2018 г. Оттогава насам Пеп Гуардиола я е печелил още пет пъти. От Сити продължават да отричат всякакви нарушения, а до края на годината най-накрая може да има отговор.

Бившият съветник на клуба Стефан Борсън заяви пред talkSPORT: „Мисля, че Саймън [Джордан] смята, че ще излезе догодина, но според мен все още е възможно да се появи преди Коледа. Решението е неизбежно от доста време, няма много какво да направят. Не отнема толкова дълго.“

Докато случаят виси над клуба, Сити и феновете му трябва да се справят с твърденията, че тяхната доминация, включваща спечелването на требъл през 2023 г., е опетнена.

Борсън също така твърди, че нито Сити, нито Висшата лига трябва да носят отговорност за проточването на делото с години. Вместо това той смята, че комисията, която трябва да вземе решението, е позволила сагата да продължи.

„Вижте, никой не знае, защото дори самите страни очакваха вече да са уведомени. Всички адвокати са изненадани, че на този етап няма решение, и то и от двете страни. Ще ви кажа кой го бави – комисията, която взима решението. Те държат писалката. Те са хората, които всички чакат да обявят решението“, каза той.

„Е, никой не знае. Знаем дългия списък – може да се сглоби от всички хора в съдебния състав – но не знаем кой е в този списък. Можем да направим някои предположения, че вероятно са двама адвокати и може би един счетоводител. Но не знаем кой е в комисията и какво им е казано да представят и докога.“

„Мисля, че вече можем да приемем, предвид колко време мина и че всички са толкова изненадани, че нямат решение, че всъщност са им дадени много малко насоки и на практика не им е било платено за времето им от момента, в който делото е приключило.“

„Може да се каже, че Висшата лига и Манчестър Сити, заедно с комисията, е трябвало да договорят процес, при който след края на изслушването на членовете на комисията да се плаща ексклузивно, за да обсъдят и представят решението в рамките на, да речем, три или в най-лошия случай шест месеца, по време на паузата между сезоните.“

