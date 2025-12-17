Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

Популярни
  • 17 дек 2025 | 07:18
  • 705
  • 0
Манчестър Сити и Брентфорд ще се изправят един срещу друг в мач от турнира Карабао Къп. Срещата е насрочена за 17 декември 2025 г. от 21:30 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Етихад", домакинския терен на "гражданите". Това е поредна среща между двата отбора, които имат богата история на сблъсъци през последните години.

Манчестър Сити се намира в изключителна форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. "Гражданите" разгромиха Кристъл Палас с 3:0 (на 14.12.2025) в последния си мач от Премиър лийг, а преди това постигнаха ценна победа като гост срещу Реал Мадрид с 2:1 (на 10.12.2025) в Шампионската лига. Отборът на Сити се справи и със Съндърланд с 3:0 (на 06.12.2025), а преди това участва в зрелищен мач срещу Фулъм, завършил с 5:4 в тяхна полза (на 02.12.2025). Серията от победи започна с успех над Лийдс с 3:2 (на 29.11.2025). От друга страна, Брентфорд показва колебливи резултати, като в последните си пет мача има една победа, едно равенство и три загуби. "Пчелите" завършиха наравно 1:1 срещу Лийдс (на 14.12.2025), преди това загубиха от Тотнъм с 2:0 (на 06.12.2025) и от Арсенал със същия резултат (на 03.12.2025). Единствената им победа дойде срещу Бърнли с 3:1 (на 29.11.2025), а преди това отстъпиха на Брайтън с 2:1 (на 22.11.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Манчестър Сити има значително предимство с четири победи и едно равенство. Последната среща между тях се състоя на 5 октомври 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Сити победи с 1:0 като гост. Преди това, на 14 януари 2025 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 на терена на Брентфорд. На 14 септември 2024 г. Манчестър Сити спечели с 2:1 като домакин, а на 20 февруари 2024 г. отново триумфира с минималното 1:0 на "Етихад". В мача на 5 февруари 2024 г. "гражданите" постигнаха убедителна победа с 3:1 като гости. Статистиката показва, че Манчестър Сити има ясно превъзходство в директните двубои, като Брентфорд не е успявал да победи "гражданите" в последните им пет срещи.

