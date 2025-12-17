Павликени има четири контроли, иска още две

Четири приятелски срещи е договорил едноименния тим на Павликени. Водят се разговори за още два спаринга, които да се изиграят в делнични дни. Отборът ще започне зимната си подготовка в края на януари следващата година. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до началото на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига.

Договорените контроли:

7 февруари: Павликени – Етър II (Велико Търново)

14 февруари: Павликени – Черноломец (Попово)

21 февруари: Павликени – Янтра (Полски Тръмбеш)

