Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Павликени
  3. Павликени има четири контроли, иска още две

Павликени има четири контроли, иска още две

  • 17 дек 2025 | 09:34
  • 219
  • 0

Четири приятелски срещи е договорил едноименния тим на Павликени. Водят се разговори за още два спаринга, които да се изиграят в делнични дни. Отборът ще започне зимната си подготовка в края на януари следващата година. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до началото на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига.

Договорените контроли:

7 февруари: ПавликениЕтър II (Велико Търново)

14 февруари: ПавликениЧерноломец (Попово)

21 февруари: ПавликениЯнтра (Полски Тръмбеш)

287 февруари: ПавликениЕтър II (Велико Търново)

Димо Атанасов: Знаехме, че ще е труден полусезон
Димо Атанасов: Знаехме, че ще е труден полусезон
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Станчев: Задържахме нивото

Иван Станчев: Задържахме нивото

  • 17 дек 2025 | 07:40
  • 780
  • 0
Ивайло Станчев: Справихме се много добре, можем и още

Ивайло Станчев: Справихме се много добре, можем и още

  • 17 дек 2025 | 07:20
  • 754
  • 0
ЦСКА в преговори за нападател на Хаджи

ЦСКА в преговори за нападател на Хаджи

  • 16 дек 2025 | 22:50
  • 6152
  • 13
Един от най-големите таланти на Славия се наслаждава на прегръдките на известна кака

Един от най-големите таланти на Славия се наслаждава на прегръдките на известна кака

  • 16 дек 2025 | 20:49
  • 8242
  • 17
Локо (Пловдив) обяви програмата си за зимна подготовка, "смърфовете" ще се готвят в Турция

Локо (Пловдив) обяви програмата си за зимна подготовка, "смърфовете" ще се готвят в Турция

  • 16 дек 2025 | 19:45
  • 1368
  • 0
Септември (Симитли) обяви програмата си за зимна подготовка

Септември (Симитли) обяви програмата си за зимна подготовка

  • 16 дек 2025 | 19:11
  • 1046
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 14394
  • 37
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 1072
  • 0
Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 32725
  • 64
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 17691
  • 12
Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

  • 17 дек 2025 | 07:27
  • 2790
  • 4
Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

  • 17 дек 2025 | 07:18
  • 3587
  • 1