Димо Атанасов: Знаехме, че ще е труден полусезон

  • 2 дек 2025 | 14:47
Едноименният тим на Павликени завърши на осмо място есенния полусезон на Северозападната Трета лига.

Представянето коментира пред Sportal.bg треньора Димо Атанасов.

„Знаехме, че ще е труден полусезон. Седем футболисти си тръгнаха от отбора през лятото. Заменихме ги с млади момчета, някои от школата на клуба. В първите няколко мача не играехме лошо, но си личеше, че ни липсва сработеност. След шестия кръг подобрихме още представянето си, но ни липсваше положителен резултат. Беше въпрос на време да го постигнем. После дойде и серията от поредни победи с голова разлика 8:0. През целия полусезон, единствено лидера Академик (Свищов) ни надигра в първия кръг. Можеше и да е по-добре. Ще го постигнем с липсващите ни досега увереност, самочувствие и най-вече с още мачове. Ще се подсилим за пролетния полусезон. Работим по селекцията. Целта е до една година да имаме изграден гръбнак от шест, седем млади, местни момчета. Това е пътя по който ще продължим да вървим“.

