Септември (Симитли) обяви програмата си за зимна подготовка

Септември (Симитли) ще стартира подготовката си за пролетния дял от сезон 2025/26 в Югозападната Трета лига на 12 януари. Заниманията, водени от новия старши треньор Петър Костурков, ще се провеждат изцяло на местната тренировъчна база.

Отборът вече има готова програма за контролите през подготвителния период — общо четири приятелски срещи. Първата е насрочена за 21 януари срещу Банско, а три дни по-късно „белите“ ще играят с Кюстендил. На 27 януари е предвидена проверка с третия тим на ЦСКА, а на 30 януари Септември ще се срещне със Струмска слава.

По традиция последната контрола ще бъде гостуване на Беласица (Струмица). Мястото и часовете на провеждане на всички срещи ще бъдат уточнени по-късно.

Първият мач на Септември през пролетта е гостуване на Оборище (Панагюрище) на 21 февруари.

Пълен списък с приятелските срещи на Септември от зимната подготовка:



21 януари – Септември – Банско тийм

24 януари – Септември – Кюстендил

27 януари – Септември – ЦСКА III

30 януари – Септември – Струмска слава (Радомир)

дата и час – уточняват се – Беласица (Струмица) – Септември