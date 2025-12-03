Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

Днес ръководството на Септември (Симитли) официално представи новия старши треньор на отбора - Петър Костурков. Като футболист Костурков е играл за Левски и още няколко български клуба. След това прекарва три години в Австрия, където поставя началото на треньорската си кариера.

По-късно Костурков продължава развитието си в Германия, където заема позиции като помощник и старши треньор в отбори от четвърта и пета дивизия. Последният му клуб преди завръщането в България е VfR Aalen. Реално Костурков е живял в последните 20 години в Германия. Притежава УЕФА ПРО лиценз от великата треньорска школа в Кьолн.

Ръководството на Септември (Симитли) изказа благодарности към предишния треньорски екип за свършената работа. Те ще продължат да бъдат част от клуба, като ще поемат гарнитури от школата и ще продължат да работят с младите таланти.