Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Симитли)
  3. Септември (Симитли) излъга Сливнишки герой

Септември (Симитли) излъга Сливнишки герой

  • 29 ное 2025 | 18:56
  • 121
  • 0
Септември (Симитли) излъга Сливнишки герой

В Симитли, местния Септември се наложи с 2:1 над Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига. Симеон Димитров осигури успеха с головете си. Той даде преднина на домакините още в началните секунди на двубоя. Гостите моментално реагираха – взеха инициативата, наложиха териториален превес, създадоха и ситуации пред отсрещната врата. Предимството им материализира Йордан Тодоров от дузпа за 1:1 в 60-ата минута. В 68-ата обаче, Симеон Димитров се разписа за втори път. Съперникът имаше шансове да изравни, но ги пропиля.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33338
  • 63
Живондов остава в щаба на Хьогмо

Живондов остава в щаба на Хьогмо

  • 29 ное 2025 | 10:15
  • 1743
  • 2
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21532
  • 8
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 15989
  • 119
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 2997
  • 3
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 5198
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

  • 29 ное 2025 | 18:54
  • 42515
  • 133
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 34647
  • 32
Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

  • 29 ное 2025 | 18:15
  • 9596
  • 87
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 8361
  • 8
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33338
  • 63
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21532
  • 8