Септември (Симитли) излъга Сливнишки герой

В Симитли, местния Септември се наложи с 2:1 над Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига. Симеон Димитров осигури успеха с головете си. Той даде преднина на домакините още в началните секунди на двубоя. Гостите моментално реагираха – взеха инициативата, наложиха териториален превес, създадоха и ситуации пред отсрещната врата. Предимството им материализира Йордан Тодоров от дузпа за 1:1 в 60-ата минута. В 68-ата обаче, Симеон Димитров се разписа за втори път. Съперникът имаше шансове да изравни, но ги пропиля.