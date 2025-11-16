Популярни
Треньорът на Кюстендил донесе победа нас Симитли

  • 16 ное 2025 | 09:01
Треньорът на Кюстендил донесе победа нас Симитли

ФК Кюстендил записа труден успех с 1:0 срещу гостуващия тим на Септември (Симитли) в среща от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига, която се игра на стадион „Странджата“. Играещият треньор на домакините Дани Младенов вкара единственото попадение в мача в заключителните няколко минути.

Александър Александров – Аци бе изведен сам срещу вратаря и стреля, а опитният му съотборник и треньор  се възползва от избитата топка и я довкара. Срещата ще се запомни и с двата червени картона – за Боян Стойнев от домакините и за Симеон Димитров – Симба за гостите.

Кюстендилци са 5-и с 28 точки в актива си, докато гостите запазват своите 21 пункта и са по средата на таблицата. В следващия кръг ФК Кюстендил отново ще бъде домакин - на дубъла на Левски, а Септември Симитли ще гостува на Славия II.

