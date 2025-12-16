Гуардиола: Карабао къп не е сред приоритетите ни, но когато стигнеш това ниво, трябва да продължиш

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че Карабао къп не е сред приоритетните турнири за “гражданите” в началото на сезона, но достигането до тази фаза предполага да се направи опит да се продължи напред и да се достигне до финала. Каталунецът все пак загатна, че вероятно утре ще има сериозни промени в състава на неговия тим. Утре Ман Сити приема Брентфорд в 1/4-финален сблъсък за Купата на лигата.

“Никога не съм казвал, че е сред приоритетите ни да достигнем до 1/2-финалите на Карабао къп. Обикновено, когато го постигнем, то това е защото имаме целия си състав, можем да ротираме, отборът играе добре и стигаме до края. Но когато си на един мач полуфиналите в даден турнир, ако можеш да спечелиш, правиш всичко възможно да го постигнеш. Защото никога не знаеш дали ще имаш друг шанс. В предишни сезони понякога в началото на турнира се изправяхме срещу трудни съперници - Нюкасъл и Тотнъм като гост, но се представихме наистина добре. В други случаи имахме твърде много контузии, а когато си в такава ситуация е по-важно да си на ниво в Премиър лийг. До момента не съм се замислял за титулярния състав, с който ще излезем утре, защото бях прекалено съсредоточен върху срещите с Реал Мадрид и Кристъл Палас,” започна Гуардиола и след това обясни за очакванията си за футболистите, които ще се появят на терена:

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

“Имаме играчи, които натрупаха много минути в последно време и такива, които не са играли достатъчно. Сега имахме няколко дни да се възстановим, само три, а не четири. Ще направим ротации. Имаме млади футболисти, които са все още нямат опит, но ще дадем шанс на момчета от академията. Познавам ги, те са топ футболисти. Срещу Леверкузен може би ни липсваше типа бащина фигура на терена. Такава, на която останалите да се опрат, човек, който да ги води. Но това е урок, който научих, че трябва да гоним по-добър баланс. Сега загубихме Раян Ай-Нури и Омар Мармуш, които ще играят на Купата на африканските нации. Имаме някои контузии - Джон Стоунс, Родри също все още не е готов. Ще видим, но искаме да направим стъпката напред,” заяви каталунецът.

Гуардиола: Все още не сме достигнали предишното ниво

Гуардиола бе категоричен, че Джеймс Трафорд ще остане на “Етихад” въпреки всички спекулации, че стражът ще напусне през януари. Бившият наставник на Байерн (Мюнхен) и Барселона няма различна информация, но посъветва журналистите да се обърнат с въпросите си и към спортния директор Уго Виана.

“Абсолютно остава. Нямам никакви новини за него. Преди беше Чики Бегиристайн, а сега е Уго Виана. Имате телефонния му номер, обадете му се и го попитайте, но от моя гледна точка няма нищо различно и Джеймс Трафорд остава. Той е топ вратар. За съжаление, Джиджо Донарума е първи избор, защото е невероятен. Знам, че вратарската позиция е много специална. Джаймс е с нас тази година, след това ще видим какво ще се случи. Той ще играе утре, както и всички други играчи, които са получавали по-малко шанс в последно време,” завърши Гуардиола.

Донарума бе избран за най-добрият вратар в света

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages