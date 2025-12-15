Гуардиола: Все още не сме достигнали предишното ниво

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола похвали устойчивостта на отбора си при победата с 3:0 срещу Кристъл Палас, но каза, че Сити все още не си е свършил работата, въпреки че намали разликата с лидера в първенството Арсенал. След неочаквания спад за тима от Манчестър през миналия сезон, след четири поредни титли в Премиър лийг, Гуардиола заяви, че Сити все още не е достигнал предишните си зашеметяващи висоти. Той все пак приветства способността на отбора да издържа на напрежението и да реализира шансовете, които създава.

„Това беше невероятен урок за нас“, коментира Пеп Гуардиола, цитиран от агенция Reuters по повод миналия сезон. „За мен лично това беше невероятен урок. Въпреки всичко стигнахме до финала за ФА Къп и завършихме трети“, каза още испанският специалист.

Гуардиола добави: „Много неща предстои да се случат и много неща трябва да се подобрят. Виждам сигнали, че все още не сме готови по отношение не на манталитета, бих казал, а по отношение на това как трябва да подхождаме към определени мачове.“

Пеп Гуардиола отхвърли твърденията, че упоритостта на Манчестър Сити през този сезон е ново качество, коментирайки: „Когато си печелил в миналото, вярваш, че тогава всичко винаги е било перфектно, винаги е било брилянтно и лесно. Сега имаме много мачове като днешния и устойчивостта е част от всичко... Всички мениджъри искат най-доброто, но има моменти, в които се затрудняваш.“

Снимки: Gettyimages