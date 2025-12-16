Гасперини: Имахме ентусиазъм и той беше заразителен

Напрежението в лагера на „джалоросите“ се покачваше след двете поредни загуби с по 1:0 в Серия А от Наполи и Каляри, въпреки че отборът се върна на победния път в Лига Европа с успех 3:0 над Селтик в четвъртък. Мачът срещу водения от Сеск Фабрегас тим на Комо се оказа тежко изпитание, а единственото попадение в срещата бе дело на Уесли Франса, който отбеляза след асистенция на Матиас Суле, прокарвайки топката между краката на Алекс Вайе. След края на двубоя Фабрегас не пропусна да похвали Суле.

„Без съмнение Суле се представи страхотно, но тази вечер трудно бих намерил някой, който не го е направил. И двата отбора изиграха добър мач, в противен случай няма как да се получи такава интензивност, такава битка, в която всеки се опитва да спечели, използвайки своите силни страни. Ако оставиш пространства на Комо при контраатака, те могат да те наранят със скоростта си“, заяви Гасперини пред медиите на Ботуша след края на мача.

През този сезон Рома е повеждал в резултата в девет мача от Серия А и е спечелил всички тях, докато всичките им загуби са с резултат 1:0. Отборът може да се похвали с най-добрата защита в лигата, като е допуснал само осем гола в 15 кръга.

„Стабилни сме от самото начало и дори когато губим, това обикновено се случва в много оспорвани мачове. Това е нашата отличителна черта и нашата сила. Въпреки това, през последните седмици започнахме да създаваме и много повече положения, а тази вечер имахме значително повече от Комо. Бяхме много по-опасни и победата можеше да бъде с по-голям резултат“, отбеляза Гасперини.

С този резултат Рома не само затвърди четвъртото си място, но и се доближи на една точка от Наполи, на две от Милан и на три от новия лидер Интер. На въпрос дали би се задоволил с четвъртото място в края на сезона, Гасперини отговори с особена доза позитивизъм.

„Никога не се задоволявам с нещо предварително, но бих бил много щастлив с това! Повече от крайното класиране, искам да се съсредоточа върху това да показваме подобно представяне. Имаме невероятни фенове, усещаме нещо допълнително, когато постигнем заслужена победа. Има допълнителен ентусиазъм и той е заразителен, така че имахме нужда от това у дома“, добави Гасперини.

След това наставникът на римляните коментира и дали неговите играчи имат шанса да се борят за "Скудетото".

„Това е разбираема гледна точка, но тези момчета влагат сърце и душа. На теория в други отбори има по-силни играчи, но дали те притежават същия дух, същата работна етика и отдаденост? В този момент ние сме добър отбор. Работим, за да станем по-добри. Видях в директните сблъсъци, включително и тази вечер, че на никого не му е лесно срещу нас. Надяваме се да продължим в същия дух“, завърши Гасперини.