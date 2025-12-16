Фабрегас: Серия А е първенството с най-малко чисто игрово време

Сеск Фабрегас похвали таланта на Рома Матиас Соуле, но разкри за контузията на Асан Диао и се нахвърли срещу селекционера на Сенегал Папе Тиау, определяйки поведението му като некоректно и нечестно“ след поражението на неговия Комо с 0:1 от "римските вълци" в срещата от 15-ия кръг на Серия А.

„Видях един много физически подготвен отбор с характеристики, които на нас ни липсват. В такъв случай или трябва да играеш с топката по земя, или изпитваш сериозни трудности. Гордея се, че отборът се бори докрай. Може би заслужавахме гол, но Рома заслужава поздравления за физическата си игра. Те имат отличен футболист в лицето на Матиас Соуле, който според мен ще стане огромен играч в бъдеще, така че трябва да се радваме, че го гледаме в Италия. Смятам, че той е играч от много високо ниво и днес направи разликата“, заяви Фабрегас след края на срещата.

Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

При отсъствието на контузените Алваро Мората, Сержи Роберто, Алберто Досена и Едоардо Голданига, както и на наказания Макси Пероне, Фабрегас първоначално заложи на Нико Пас като „фалшива деветка“.

„Нико Пас беше с температура три дни и не тренира, така че по-скоро го принудихме да играе, тъй като днес нямахме много опции“, разкри треньорът на Комо.

Отборът му трудно създаваше положения и се наложи да пусне в игра Тасос Дувикас в 37-ата минута, когато Асан Диао напусна терена контузен.

„Това са мачове, в които или трябва да ги атакуваш директно, както направихме с Асан през първото полувреме, а след това с Пош през второто, или те блокират. Въпросът е кой ще спечели повече индивидуални двубои, а днес Рома спечели повече, особено в средата на терена. Серия А е първенството с най-малко чисто игрово време, но това е така, защото е много физическо, с толкова много единоборства по целия терен. Днес съдията искаше да остави играта да тече малко повече, което е правилно, така че това е нещо, в което можем да се подобрим“, добави Фабрегас.

Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

По повод решението на съдията да не спира играта, той не го направи, когато Джейдън Адай лежеше контузен на земята при атаката, довела до гола на Рома. Обикновено това би предизвикало яростни спорове, но Комо прие решението и не протестира.

„Той се контузи сам, трудно е за един играч. Трябва да си изключително честен, за да изкараш топката в такава ситуация. Мисля, че 99 процента от играчите не биха го направили, така че е справедливо играта да продължи. Светът на футбола се промени с ВАР, така че трябва да продължаваме да играем и след това да чакаме и да видим, не можем да се бавим“, отбеляза Фабрегас.

#ASRoma 1-0 #Como



Wesley Franca got the only goal to set Roma back on track in Serie A and inflict the second consecutive defeat on Como, who lost Assane Diao to a new injury.#RomaComo #SerieA #Calcio #SerieAEnilive pic.twitter.com/CfrE3LNRCj — Football Italia (@footballitalia) December 15, 2025

Диао се хвана за бедрото след спринт към вратата и напусна накуцвайки в 37-ата минута, което го поставя под огромен риск да пропусне Купата на африканските нации със Сенегал. Треньорът на Комо вече беше признал, че е провел „неприятен“ разговор със селекционера на Сенегал миналата седмица, така че ситуацията с Папе Тиау може да се влоши значително.

„Диао контузи флексора си по време на този силен спринт към вратата. Наистина е трудно да бъда честен в тези коментари след мача, защото ни атакуват и в двата случая, но ще се опитам. Аз съм голям фен на националните отбори и наистина се радвам, когато моите играчи получават повиквателни, това е голямо нещо за един футболист. Просто помолих за малко здрав разум да не го викат, защото това е играч, който почти не е играл осем месеца, тъй като постоянно се контузва и не може да намери постоянство“, отбеляза Фабрегас.

Наставникът на Комо също разкри какво е направило разговора със селекционера на Сенегал неприятен.

„Това, че той каза, че ако Диао не дойде с нас, няма да отиде на Световното първенство. Това не е честно, това играе със страховете на играча. Той е на 20 години и има цяла кариера пред себе си. Не съм съгласен с това, не беше честно и не беше правилно“, заключи Фабрегас.