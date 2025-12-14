Популярни
Франко Барези се завърна на "Сан Сиро", тифозите на крака

  • 14 дек 2025 | 20:24
  • 597
  • 0

Голямата легенда на Милан Франко Барези се завърна на "Сан Сиро" за днешното домакинство на "росонерите" срещу Сасуоло. Славният италиански национал, световен шампион от 1982 година, не беше стъпвал на стадион от няколко месеца, след като през лятото имаше сериозни здравословни проблеми, довели до операция на белите дробове.

65-годишният любимец на тифозите на "Дявола" и почетен вицепрезидент на клуба, наречен "вечен капитан на миланистите" от "Гадзета дело Спорт", обра овациите на публиката. За съжаление на Барези наследниците му на терена не го зарадваха с позитивен резултат, завършвайки 2:2 срещу момчетата на Фабио Гросо.

