Глупост на Белингам и красив гол спряха Дортмунд за радост на Байерн

Борусия (Дортмунд) записа грешна стъпка и завърши 1:1 в гостуването си на Фрайбург в мач от 14-тия кръг на Бундеслигата. “Жълто-черните” водеха след попадение на Рами Бенсебаини в 31-вата минута, но в началото на втората част халфът Джоуб Белингам бе изгонен с директен червен картон. Останали с човек по-малко, гостите допуснаха изравняване след чудесен гол на Лукас Хьолер.

Така Борусия допусна трето равенство в последните си пет двубоя и пропусна да се изкачи еднолично на второто място, като при успех на Байерн баварците ще натрупат преднина от цели 11 точки на върха. Фрайбург пък е в средата на таблицата със 17 точки.

Борусия можеше да открие още в 5-ата минута, но Серу Гираси пропусна с глава от удобна позиция. След това отново гвинеецът се озова в добра позиция, но пак стреля над вратата на Ноа Атуболу. По-добрата игра на “жълто-черните” продължи и в 21-вата минута Карни Чуквуемека комбинира с двойно подаване с Гираси и стреля, но нацели страничния стълб на Фрайбург.

Все пак десетина минути по-късно логичното се случи и Дортмунд излезе напред. Центриране от пряк свободен удар на Як Коуто намери Рами Бенсебаини и с малко щастлив рикошет топката влетя в мрежата на домакините - 0:1. Попадението посъбуди домакините, които отправиха два опасни, не неточни изстрела, дело на Юито Сузуки и Кристиан Гюнтер. В последните секунди на полувремето пък добър шанс се откри пред Ян Коуто, но Атуболу отрази удара му.

Втората част започна с директен червен картон за Джоуб Белингам, който допусна Филип Треу да го изпревари и го фаулира, като бе последен в защита. От последвалия пряк свободен удар обаче топката излезе в аут след изстрела на Кристиан Гюнтер. Логично Фрайбург с човек повече натисна съперника си и в 69-ата минута стражът на гостите Грегор Кобел успя да отрази опасен изстрел на Филип Треу.

Пак швейцарският страж трябваше да се намесва малко по-късно и спаси удар на Сузуки, който се отби и в напречната греда. Кобел обаче нямаше какво да направи в 75-ата минута, когато Гюнтер центрира, а Лукас Хьолер със странична ножица вкара страхотен изравнителен гол - 1:1. До края Фрайбург можеше да постигне и пълен обрат, но попадение за домакините бе отменено заради засада.

Следвай ни:

Снимки: Imago