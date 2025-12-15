Пирели избра гумите за първите три старта догодина

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели обяви моделите гуми, с които ще карат пилотите в първите три състезателни уикенда от сезон 2026 в Австралия, Китай и Япония.

В Мелбърн тимовете ще получат трите най-меки модела – от С3 до С5. През 2024 там се използваха същите модели сликове и състезанието мина с два бокса, а през тази година заради дъжда пилотите караха доста време с гумите интермедия.

За Шанхай са предвидени сликовете от С2 до С4, като там ще има и спринт и затова подходът на италианците е по-консервативен.

На „Сузука“ в Япония пилотите ще работят с трите най-твърди модела – от С1 до С3. През тази година заради ниската температура на асфалта и подобрената издръжливост на сликовете пилотите удължиха сериите си обиколки с твърдите и средно твърдите гуми и така покриха състезателната дистанция само с един бокс. През миналата година обаче термичната деградация на гумите наложи по два бокса поне за всеки пилот.

