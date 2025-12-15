Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пирели избра гумите за първите три старта догодина

Пирели избра гумите за първите три старта догодина

  • 15 дек 2025 | 21:11
  • 163
  • 0

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели обяви моделите гуми, с които ще карат пилотите в първите три състезателни уикенда от сезон 2026 в Австралия, Китай и Япония.

В Мелбърн тимовете ще получат трите най-меки модела – от С3 до С5. През 2024 там се използваха същите модели сликове и състезанието мина с два бокса, а през тази година заради дъжда пилотите караха доста време с гумите интермедия.

Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано
Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано

За Шанхай са предвидени сликовете от С2 до С4, като там ще има и спринт и затова подходът на италианците е по-консервативен.

На „Сузука“ в Япония пилотите ще работят с трите най-твърди модела – от С1 до С3. През тази година заради ниската температура на асфалта и подобрената издръжливост на сликовете пилотите удължиха сериите си обиколки с твърдите и средно твърдите гуми и така покриха състезателната дистанция само с един бокс. През миналата година обаче термичната деградация на гумите наложи по два бокса поне за всеки пилот.

Ферари за отношенията с Хамилтън: Не е толкова зле, колкото изглежда
Ферари за отношенията с Хамилтън: Не е толкова зле, колкото изглежда
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

  • 15 дек 2025 | 18:08
  • 724
  • 0
Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

  • 15 дек 2025 | 17:11
  • 951
  • 0
Гюнтер Щайнер предложи на Ландо Норис да пробва мотор от MotoGP

Гюнтер Щайнер предложи на Ландо Норис да пробва мотор от MotoGP

  • 15 дек 2025 | 17:00
  • 391
  • 0
Ферари за отношенията с Хамилтън: Не е толкова зле, колкото изглежда

Ферари за отношенията с Хамилтън: Не е толкова зле, колкото изглежда

  • 15 дек 2025 | 16:16
  • 756
  • 0
И Шарл Леклер отива в Антарктика през зимата

И Шарл Леклер отива в Антарктика през зимата

  • 15 дек 2025 | 14:50
  • 1090
  • 2
Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

  • 15 дек 2025 | 14:36
  • 1311
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед - Борнемут, Мбемо и Амад все пак са титуляри въпреки съмненията

Ман Юнайтед - Борнемут, Мбемо и Амад все пак са титуляри въпреки съмненията

  • 15 дек 2025 | 21:11
  • 629
  • 2
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 22189
  • 117
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 11983
  • 10
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 32292
  • 54
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 27757
  • 56
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 16320
  • 55