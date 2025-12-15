Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Канаваро: Въобще не бях близо да поема Италия, омръзна ми да чакам местните отбори

  • 15 дек 2025 | 21:00
  • 310
  • 0

Селекционерът на Узбекистан Фабио Канаваро обясни защо е взел решението да поеме тима преди участието му на Мондиал 2026, а също така разкри дали е имало възможност преди това да застане начело на Италия.

“Въобще не бях близо да поема Италия след напускането на Лучано Спалети, дори не ми се обадиха. Но продължавам да работя и да се уча, така че ще видим по-нататък. Аз обаче съм съгласен с избора на Рино Гатузо. Той има не само сила и решителност, но и опит, като познава обстановката. Така че би могъл да бъде добавена стойност. Думите му, че ще участвам на Мондиала “на готово”? Не мога да му се сърдя за това, а и си заслужих този пост. Щом са избрали мен, а не някой друг, значи съм го заслужил. Узбекската федерация поставя голям фокус върху местните играчи, започвайки от школите. Говоря с футболистите всяка седмица. Наистина ми липсват всекидневните тренировки, но имам добри играчи и се опитвам да не правя грешки в малкото време, с което разполагам.

Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26
Защо поех Узбекистан? Това е национален тим, който ще дебютира на Световно първенство, така че ще бъде фантастично преживяване. Моите играчи ще научат много. От друга страна, на мен ми омръзна да чакам. Идеята ми беше да бъда треньор в Италия, но когато нищо не се случва, правилно е да се експериментира в чужбина. Ние сме труден опонент и разполагаме с млади футболисти, които никога не се предават. Елдор Шомуродов е добре познат в Италия, но има мнозина други, които искат да изпъкнат. Момчетата не бива да се страхуват, а да бъдат широко скроени и да се забавляват на терена. Що се отнася до Италия, тук сме свикнали да бъдем черногледи, което не е добре. Би било трагедия и този Мондиал да мине без Италия. Дано Рино да ни изведе до Световното първенство”, коментира Канаваро в интервю за “Скай Спорт”.

Снимки: Gettyimages

