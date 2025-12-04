Италианците заложиха на късметлийски стадион за баража със Северна Ирландия

Полуфиналният бараж за европейските квалификации за Световното първенство по футбол през 2026 между Италия и Северна Ирландия ще се играе на 26 март на стадиона на Аталанта в Бергамо, обявиха от Италианската футболна федерация (FIGC).

Италианският национален отбор, който завърши на второ място в квалификационната си група зад тима на Норвегия, трябва да мине през баражите за трети пореден път. “Скуадра адзура” се провали срещу Швеция за Мондиала през 2018 и срещу Република Северна Македония за последното Световно първенство в Катар.

В комюнике на федерацията се припомня, че "Италия е непобедена в Бергамо с две победи и два равни мача за четири срещи на тима на стадиона".

Последния път, в който Италия игра на “Ню Баланс Арена” в Бергамо, бе срещу Естония през септември и бе постигната победа с 5:0 при дебюта на селекционера Дженаро Гатузо, припомня БТА.

В случай на победа срещу тима на Северна Ирландия, който е на 69-о място в класацията на ФИФА, италианците ще гостува на 31 март на победителя от двубоя между Уелс и Босна и Херцеговина. Победителят от този финал ще спечели право на участие на Световното първенство през 2026, което е в САЩ, Мексико и Канада следващото лято.