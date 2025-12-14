Популярни
  Монтана
  2. Монтана
Нанков: Искам да направя много промени, мачът свърши след глупостите, които направихме

  • 14 дек 2025 | 18:10
  • 595
  • 2
Наставникът на Монтана Анатоли Нанков заяви след тежкото поражение с 0:4 от Локомотив (Пловдив) за Купата, че иска да направи много промени за пролетния полусезон.

"Монтана започна добре, но след първия гол и глупостите, които направихме впоследствие, червения картон първото полувреме, мачът свърши. Второто полувреме се доиграваше. За нас приоритет е първенството. Футболистите мислеха повече за празниците. Това е положението.

Искам да направя много промени за втория полусезон от всяко едно естество. Искаме да вземем трима души, но трябва да освободим някои, за които се видя, че не можем да разчитаме.

С 10 човека срещу Локомотив трудно се играе.

Няма да се оправдаваме. Липсват ни 6 футболисти от основния състав, но тези, които имаха претенции и влязоха, днес се видя", каза Нанков.

Дойдох преди четири месеца, променихме доста неща към положително. Но искам да усиля, защото пет отбора ще се борим - един ще остане, а друг за баражно място и три изпадащи. Ще е трудно. Искам да подобрим качеството на играта и да добавим класа.

