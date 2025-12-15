Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец си уреди четвъртфинал за Купата след рутинна победа над Септември - на живо от София след 1:3
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Фатме Шабан е „Спортист на годината 2025“ за област Разград

Фатме Шабан е „Спортист на годината 2025“ за област Разград

  • 15 дек 2025 | 18:22
  • 567
  • 1
Фатме Шабан е „Спортист на годината 2025“ за област Разград

Състезателката по борба Фатме Тахир Шабан от Спортен клуб по борба „Лютфи Ахмедов“ в Разград оглави класацията „Спортист на годината 2025“ за област Разград. Номинациите са направени от общините в областта, а класирането на десетте най-добри спортисти, отбор, най-перспективен млад състезател и най-добър треньор на годината за област Разград бе извършено на заседание на постоянната областна комисия за развитие на младежта и спорта в областта, председателствана от експерта от областната администрация Светлин Симеонов. В гласуването, освен членовете на комисията, участваха и журналисти.

След прилагане на утвърдената методика, включваща сбор на точки от постигнати резултати и умножение по критерии, свързани с национални и международни успехи и олимпийски статус на спорта, Фатме Шабан събра 879 точки. През 2025 година тя завоюва първо място на Държавния лично-отборен шампионат (ДЛОШ) и Държавно лично първенство (ДЛП) в категория жени до 59 кг, второ място на международните турнири „Дан Колов и Никола Петров“ и „Петко Сираков и Иван Илиев“, както и осмо място на Европейски първенства. Шабан е титуляр на Българската федерация по борба в категория жени и U23 до 59 кг.

Близо 150 състезатели участват в международен турнир по борба в Плевен
Близо 150 състезатели участват в международен турнир по борба в Плевен

Втори в класацията е колоездачът Мирослав Минчев от Спортен клуб по колоездене „Спринт“ – Разград. През годината той завоюва първи места на Държавния личен шампионат и Балканиадата по колоездене, както и участие в Гран При в Бърно, Чехия. Минчев е и треньор в националния отбор по колоездене и личен треньор на победителя в категорията за подрастващи на Община Разград. Той е определен за спортист на годината на Община Разград за 2025 г.

На трето място е футболистът Ивайло Чочев от ПФК „Лудогорец 1945“, който стана шампион на България в Ефбет Първа лига през сезон 2024-2025 и участник в груповата фаза на Лига Европа 2025-2026.

Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис
Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

Четвърта е състезателката по борба Десислава Иванова, следвана от колоездачите Георги Георгиев и Павел Николов. На седмо и осмо място са борците Гроздан Петков и Сейфедин Иванов, на девето е хандбалистът Дарио Тодоров,  на десето Асен Ангелов, също борец.

Отбор на годината за 2025 година е ПФК „Лудогорец“, шампион на България в Ефбет Първа лига и участник в Лига Европа.

За най-перспективен млад състезател е определен Ениз Алиосман от Спортен клуб по карате „Будо“ в Разград. През годината той има спечелени първи места на Европейското първенство в Полша, Балканското първенство и държавни турнири.

Треньор на годината е Дениз Хамид от Спортен клуб по борба „Лютфи Ахмедов“, личен треньор на Фатме Шабан, Десислава Иванова и други състезатели с призови места на национални и международни турнири.

Церемонията по награждаването ще е на 18 декември във фоайето на Областната администрация в Разград. За изминаващата 2025 година ще бъдат присъдени и няколко специални награди. По време на събитието ще бъдат отличени и 17 училища от област Разград с най-активно участие в традиционната инициатива „Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day“, заяви по време на заседанието Светлин Симеонов.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Мани Пакиао планира няколко битки през 2026 година

Мани Пакиао планира няколко битки през 2026 година

  • 15 дек 2025 | 18:32
  • 339
  • 0
Годината в каратето завърши с "Купа Берое 2025"

Годината в каратето завърши с "Купа Берое 2025"

  • 15 дек 2025 | 16:36
  • 231
  • 0
Джошуа: Ще спася бокса от Джейк Пол

Джошуа: Ще спася бокса от Джейк Пол

  • 15 дек 2025 | 15:23
  • 9118
  • 8
Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс до 17 години

Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс до 17 години

  • 14 дек 2025 | 20:19
  • 1326
  • 0
Станислав Кунов преди Fight Fest 2: Ще играя по-умно този път

Станислав Кунов преди Fight Fest 2: Ще играя по-умно този път

  • 14 дек 2025 | 17:48
  • 3331
  • 0
Капе, Вайехос и други двама си заслужиха бонуси на последната UFC гала за годината

Капе, Вайехос и други двама си заслужиха бонуси на последната UFC гала за годината

  • 14 дек 2025 | 16:15
  • 834
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 15507
  • 48
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 4784
  • 1
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 27968
  • 44
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 24525
  • 43
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 11613
  • 17
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 13747
  • 44