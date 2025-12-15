Фатме Шабан е „Спортист на годината 2025“ за област Разград

Състезателката по борба Фатме Тахир Шабан от Спортен клуб по борба „Лютфи Ахмедов“ в Разград оглави класацията „Спортист на годината 2025“ за област Разград. Номинациите са направени от общините в областта, а класирането на десетте най-добри спортисти, отбор, най-перспективен млад състезател и най-добър треньор на годината за област Разград бе извършено на заседание на постоянната областна комисия за развитие на младежта и спорта в областта, председателствана от експерта от областната администрация Светлин Симеонов. В гласуването, освен членовете на комисията, участваха и журналисти.

След прилагане на утвърдената методика, включваща сбор на точки от постигнати резултати и умножение по критерии, свързани с национални и международни успехи и олимпийски статус на спорта, Фатме Шабан събра 879 точки. През 2025 година тя завоюва първо място на Държавния лично-отборен шампионат (ДЛОШ) и Държавно лично първенство (ДЛП) в категория жени до 59 кг, второ място на международните турнири „Дан Колов и Никола Петров“ и „Петко Сираков и Иван Илиев“, както и осмо място на Европейски първенства. Шабан е титуляр на Българската федерация по борба в категория жени и U23 до 59 кг.

Близо 150 състезатели участват в международен турнир по борба в Плевен

Втори в класацията е колоездачът Мирослав Минчев от Спортен клуб по колоездене „Спринт“ – Разград. През годината той завоюва първи места на Държавния личен шампионат и Балканиадата по колоездене, както и участие в Гран При в Бърно, Чехия. Минчев е и треньор в националния отбор по колоездене и личен треньор на победителя в категорията за подрастващи на Община Разград. Той е определен за спортист на годината на Община Разград за 2025 г.

На трето място е футболистът Ивайло Чочев от ПФК „Лудогорец 1945“, който стана шампион на България в Ефбет Първа лига през сезон 2024-2025 и участник в груповата фаза на Лига Европа 2025-2026.

Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

Четвърта е състезателката по борба Десислава Иванова, следвана от колоездачите Георги Георгиев и Павел Николов. На седмо и осмо място са борците Гроздан Петков и Сейфедин Иванов, на девето е хандбалистът Дарио Тодоров, на десето Асен Ангелов, също борец.

Отбор на годината за 2025 година е ПФК „Лудогорец“, шампион на България в Ефбет Първа лига и участник в Лига Европа.

За най-перспективен млад състезател е определен Ениз Алиосман от Спортен клуб по карате „Будо“ в Разград. През годината той има спечелени първи места на Европейското първенство в Полша, Балканското първенство и държавни турнири.

Треньор на годината е Дениз Хамид от Спортен клуб по борба „Лютфи Ахмедов“, личен треньор на Фатме Шабан, Десислава Иванова и други състезатели с призови места на национални и международни турнири.

Церемонията по награждаването ще е на 18 декември във фоайето на Областната администрация в Разград. За изминаващата 2025 година ще бъдат присъдени и няколко специални награди. По време на събитието ще бъдат отличени и 17 училища от област Разград с най-активно участие в традиционната инициатива „Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day“, заяви по време на заседанието Светлин Симеонов.