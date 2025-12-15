Годината в каратето завърши с "Купа Берое 2025"

350 състезатели от 24 клуба от цялата страна участваха в 3-тото издание на „Купа Берое“ в Стара Загора. Състезанието беше организирано от Карате клуб „Берое“ в партньорство с Община Стара Загора и премина при отлична организация.

Специален гост на надпреварата беше олимпийската шампионка от Токио Ивет Горанова, а освен нея на откриването присъстваха Шихан Асен Асенов, главен експерт в отдел „Спортни дейности“ на Община Стара Загора и треньорите на Карате клуб „Берое“ – сенсей Наньо Ленов и сенсей Живко Сираков, които също пожелаха успех на състезателите.

Комплексен победител в класирането по медали (без макивара) стана Карате клуб „Цанев“ 13 златни, 8 сребърни и 13 бронзови (общо 34 медала), следван от „Тийм Енсо“ с 11 златни, 4 сребърни и 3 бронзови (общо 18) и Карате клуб „Калоян“ с 4 златни, 4 сребърни и 11 бронзови (общо 19 отличия).