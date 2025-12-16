Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. 350 каратисти и 24 клуба за “Купа Берое”

350 каратисти и 24 клуба за “Купа Берое”

  • 16 дек 2025 | 01:33
  • 124
  • 0
350 каратисти и 24 клуба за “Купа Берое”

350 състезатели от 24 клуба от цялата страна участваха в третото издание на турнира по карате „Купа Берое“ в Стара Загора. Състезанието беше организирано от карате клуб Берое в партньорство с Община Стара Загора и премина при отлична организация.

Специален гост на надпреварата беше олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова, а освен нея на откриването присъстваха шихан Асен Асенов, главен експерт в отдел „Спортни дейности“ на Община Стара Загора и треньорите на карате клуб Берое - сенсей Наньо Ленов и сенсей Живко Сираков.

Комплексен победител в класирането по медали (без макивара) стана карате клуб Цанев с 13 златни, 8 сребърни и 13 бронзови (общо 34 медала), следван от Тийм Енсо с 11 златни, 4 сребърни и 3 бронзови (общо 18) и карате клуб Калоян с 4 златни, 4 сребърни и 11 бронзови (общо 19 отличия), съобщават от БНФК.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Мани Пакиао планира няколко битки през 2026 година

Мани Пакиао планира няколко битки през 2026 година

  • 15 дек 2025 | 18:32
  • 631
  • 0
Фатме Шабан е „Спортист на годината 2025“ за област Разград

Фатме Шабан е „Спортист на годината 2025“ за област Разград

  • 15 дек 2025 | 18:22
  • 1156
  • 1
Годината в каратето завърши с "Купа Берое 2025"

Годината в каратето завърши с "Купа Берое 2025"

  • 15 дек 2025 | 16:36
  • 302
  • 0
Джошуа: Ще спася бокса от Джейк Пол

Джошуа: Ще спася бокса от Джейк Пол

  • 15 дек 2025 | 15:23
  • 14216
  • 15
Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс до 17 години

Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс до 17 години

  • 14 дек 2025 | 20:19
  • 1352
  • 0
Станислав Кунов преди Fight Fest 2: Ще играя по-умно този път

Станислав Кунов преди Fight Fest 2: Ще играя по-умно този път

  • 14 дек 2025 | 17:48
  • 3411
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 11377
  • 45
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 29203
  • 133
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 18159
  • 12
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 37243
  • 63
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 32249
  • 63
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 20729
  • 80