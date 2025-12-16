350 каратисти и 24 клуба за “Купа Берое”

350 състезатели от 24 клуба от цялата страна участваха в третото издание на турнира по карате „Купа Берое“ в Стара Загора. Състезанието беше организирано от карате клуб Берое в партньорство с Община Стара Загора и премина при отлична организация.

Специален гост на надпреварата беше олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова, а освен нея на откриването присъстваха шихан Асен Асенов, главен експерт в отдел „Спортни дейности“ на Община Стара Загора и треньорите на карате клуб Берое - сенсей Наньо Ленов и сенсей Живко Сираков.

Комплексен победител в класирането по медали (без макивара) стана карате клуб Цанев с 13 златни, 8 сребърни и 13 бронзови (общо 34 медала), следван от Тийм Енсо с 11 златни, 4 сребърни и 3 бронзови (общо 18) и карате клуб Калоян с 4 златни, 4 сребърни и 11 бронзови (общо 19 отличия), съобщават от БНФК.