Джошуа: Ще спася бокса от Джейк Пол

  • 15 дек 2025 | 15:23
Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа заяви, че боксът има нужда от спасение и е щастлив, че той е героят, който ще направи това възможно.

В петък, 19 декември, 36-годишният британец, който има 28 победи (25 с нокаут) и само четири загуби в 32 мача на професионалния ринг, ще се бие с Джейк Пол - популярен създател на видео съдържание в Ютуб, който има 12 победи (7 с нокаут) в 13 мача като боксьор.

Към срещата вече бяха отправени критики от хора като бившия световен шампион Дионтей Уайлдър, който я нарече "грабеж на пари", а други предупредиха Пол, че няма нужния опит, за да се изправи срещу един от най-добрите боксьори на нашето време.

Самият Джошуа има опит в битки с представители на други бойни изкуства. През 2024 година той се нуждаеше от два рунда, за да нокаутира бившия шампион в смесените бойни изкуства Франсис Нгану. Сега той е уверен, че ще запише категорична победа и срещу Пол.

"Бях призован да спася бокса още веднъж. Аз съм спасителят. Аз спасих бокса от Нгану и сега ще го спася и от Джейк Пол", заяви британецът.

Сред най-големите битки в кариерата на Джошуа, който е с 15 сантиметра по-висок от Джейк Пол, са тези срещу украинските легенди Владимир Кличко и Александър Усик, докато за момента най-престижните победи на Пол са срещу ММА-шампионите Андерсон Силва и Тайрън Уудли, баскетболиста Нейт Робинсън, както и 58-годишния Майк Тайсън.

"Трябва да видя кои са позитивите на този мач - че ще мога да се прибера у дома рано. Не е моя работа да мисля за здравето на Джейк Пол. Това е бокс. Аз трябва да мисля първо за себе си. Той също ще иска да ме нокаутира, ако има тази възможност. Не искам един ден да бъда на 70 и да знам, че съм имал възможност да смачкам съперника, но не съм го направил заради притесненията на някакви хора", добави Антъни Джошуа.

Наградният фонд на срещата е 50 милиона долара, като двамата ще получат и допълнителни бонуси, а срещата ще бъде предавана на живо в платформата Нетфликс.

Британецът също така каза, че през следващата година е много вероятно да се бие със сънародника си Тайсън Фюри.

"Топката е в неговото поле. Аз на няколко пъти съм се подписвал, че искам да се бия с него. Така че не искам още веднъж да се обнадеждавам напразно", завърши олимпийският шампион от Лондон 2012.

