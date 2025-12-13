Близо 150 състезатели участват в международен турнир по борба в Плевен

Близо 150 състезатели участват в международния турнир по класическа борба "Освобождение" в Плевен. Международното участие е на борци от САЩ, Швеция, Румъния, Германия, Киргизстан и Украйна. България е представена от 21 отбора. Домакините от спортен клуб по борба "Плевен" участват с 60 състезатели.

Официалното откриване на спортната надпревара се състоя в залата по борба в Плевен. Сред гостите на турнира са олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и Едмон Назарян. Те получиха почетни медали от спортен клуб по борба "Плевен". С плакети бяха удостоени спомоществователите на турнира – Гриша Ганчев, Янош Донев и Христо Христов.

Председателят на Управителния съвет на спортен клуб по борба "Плевен" Цоло Божилски поздарви участниците в турнира и подчерта силата на техния дух и желание, както и труда на техните треньори, за да постигат своите успехи.

Своите пожелание за успешно състезание отправи и заместник-кметът на Община Плевен Елина Димитрова. "За мен е чест да съм тук сред вас. Нека най-подготвените да победят", каза тя.

Турнирът се провежда в 22 категории в пет възрастови групи: деца 1-а група - от 10 до 11 години; 2-а група – 12-14-годишни; момчета до 15 години; кадети до 17 години и юноши 18-20 години. В индивидуалните състезания за победителите ще има купа и медали за класиралите се до трето място като бронзовите медали са по два. В отборната надпревара купа ще има за най-добрия клуб. Организаторите са предвидили купа и за най-добре представилият се чуждестранен отбор.

Турнирът е традиционен и е посветен на годишнината от Плевенската епопея. Проявата се организира от спортен клуб по борба "Плевен" с подкрепата на Община Плевен. Включен е в спортните календари на Община Плевен и на Българската федерация по борба. Входът за срещите е свободен.