Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Станислав Кунов преди Fight Fest 2: Ще играя по-умно този път

Станислав Кунов преди Fight Fest 2: Ще играя по-умно този път

  • 14 дек 2025 | 17:48
  • 1405
  • 0

Станислав Кунов гостува за втори път в студиото на "Sportal Fight Club". Професионалният боксьор разговаря с Борис Тонев една седмица преди третата му и последна битка за годината.

На 20-ти декември в Пазарджик Кунов ще се качи на ринга, за да се изправи за трети пореден път срещу съперник с много повече опит в бокса от него. 22-годишният нокаутьор ще премери сили с призьора от републикански първенства за мъже Даниел Петров. Дуелът, който ще бъде част от бойната гала Fight Fest 2, е планиран за четири рунда по три минути и ще се проведе в категория до 90 килограма. 

Sportal.bg ще излъчва на живо битката между Станислав Кунов и Даниел Петров, както и останалите дуели от Fight Fest 2.

За медията ни Кунов заяви, че планира в този сблъсък планира да се боксира по-умно и да спазва по-стриктно стратегията си, за разлика от предишната му изява под светлините на прожекторите.

Припомняме, че по-рано тази година Станислав Кунов записа победа и загуба в професионални боксови срещи. През месец май Кунов нокаутира в първия рунд опитния Антон Димитров, а през ноември спечели приза за битка на вечерта след епичен двубой с друг представител на боксовата фамилия от Сливен - Кристиян Димитров.

Възпитаникът на "Академия Антон Петров" бе категоричен, че иска реванш от Кристиян Димитров и очаква многократният републикански живот да се откаже от идеята си за оттегляне от спорта и да стъпи между въжетата за още една зрелищна битка.

Вижте цялото интервю с Кунов, в което младият спортист споделя методите си за възстановяване между битките, амбициите си за следващата година и коментира мненията, че той може да бъде следващата голяма българска звезда в бойните спортове:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тервел Пулев за неочаквана среща в Дубай: Чест му прави!

Тервел Пулев за неочаквана среща в Дубай: Чест му прави!

  • 14 дек 2025 | 13:11
  • 6866
  • 0
Бъкли отправи предизвикателство към Чимаев за 50 000 долара

Бъкли отправи предизвикателство към Чимаев за 50 000 долара

  • 14 дек 2025 | 13:04
  • 1363
  • 0
България с три шанса за медал днес в Киенбаум

България с три шанса за медал днес в Киенбаум

  • 14 дек 2025 | 11:43
  • 726
  • 0
Кевин Вайехос нокаутира Гига Чикадзе със страховит бек-фист

Кевин Вайехос нокаутира Гига Чикадзе със страховит бек-фист

  • 14 дек 2025 | 10:29
  • 850
  • 1
Украински шампион дебютира по впечатляващ начин в UFC

Украински шампион дебютира по впечатляващ начин в UFC

  • 14 дек 2025 | 10:07
  • 1277
  • 7
Коста нокаутира Шарие с брутален ритник в главата

Коста нокаутира Шарие с брутален ритник в главата

  • 14 дек 2025 | 10:01
  • 1398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 15422
  • 7
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 33680
  • 41
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 14390
  • 161
Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

  • 14 дек 2025 | 17:20
  • 8023
  • 23
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 25424
  • 63
Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 15334
  • 23