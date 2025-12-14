Станислав Кунов преди Fight Fest 2: Ще играя по-умно този път

Станислав Кунов гостува за втори път в студиото на "Sportal Fight Club". Професионалният боксьор разговаря с Борис Тонев една седмица преди третата му и последна битка за годината.

На 20-ти декември в Пазарджик Кунов ще се качи на ринга, за да се изправи за трети пореден път срещу съперник с много повече опит в бокса от него. 22-годишният нокаутьор ще премери сили с призьора от републикански първенства за мъже Даниел Петров. Дуелът, който ще бъде част от бойната гала Fight Fest 2, е планиран за четири рунда по три минути и ще се проведе в категория до 90 килограма.

Sportal.bg ще излъчва на живо битката между Станислав Кунов и Даниел Петров, както и останалите дуели от Fight Fest 2.

За медията ни Кунов заяви, че планира в този сблъсък планира да се боксира по-умно и да спазва по-стриктно стратегията си, за разлика от предишната му изява под светлините на прожекторите.

Припомняме, че по-рано тази година Станислав Кунов записа победа и загуба в професионални боксови срещи. През месец май Кунов нокаутира в първия рунд опитния Антон Димитров, а през ноември спечели приза за битка на вечерта след епичен двубой с друг представител на боксовата фамилия от Сливен - Кристиян Димитров.

Възпитаникът на "Академия Антон Петров" бе категоричен, че иска реванш от Кристиян Димитров и очаква многократният републикански живот да се откаже от идеята си за оттегляне от спорта и да стъпи между въжетата за още една зрелищна битка.

Вижте цялото интервю с Кунов, в което младият спортист споделя методите си за възстановяване между битките, амбициите си за следващата година и коментира мненията, че той може да бъде следващата голяма българска звезда в бойните спортове: