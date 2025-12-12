Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

  • 12 дек 2025 | 15:49
  • 455
  • 0
Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

Индийката Винеш Пхогат ще възобнови кариерата си в борбата и ще опита да спечели медал на предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис, след като бе дисквалифицирана в навечерието на битката за злато на 50 кг жени в Париж. Въпреки че гладува почти цяла седмица и прекара часове в сауната, тя не успя да мине кантара със 100 грама.

Бившата шампионка на Азия и на Игрите на британската общност протестира пред Спортния арбитражен съд (КАС), който отхвърли жалбата.

"Хората често ме питат дали Париж е бил краят на моята кариера, а аз дълго време не знаех как да отговоря. Трябваше да се отдръпна от тепиха, от натиска, от очакванията и от собствените ми амбиции. Отделих това време за себе си, за да си направя равносметка. Имаше толкова възходи, падения и саможертви, за които никой освен мен не знае. След като премислих, открих истината - аз все още обичам този спорт и искам да се състезавам", каза тя, цитирана от Ройтерс.

След като се отдръпна от борбата, Пхогат влезе в политиката и дори стана майка по-рано през тази година.

"Искрата никога не угасна, просто бе погребана под умората и шума. Независимо от това колко се отдалечавах от борбата, част от мен винаги бе на тепиха", добави 31-годишната индийка, която бе лице на продължителния протест на спортисти срещу местната федерация през 2023.

"Ето ме отново тук. Завръщам се за Лос Анджелис 2028 без страх и с дух, който отказва да се преклони пред когото и да било. Този път обаче няма да извървя пътя сама, а с моя първороден син. Той е най-голямата ми мотивация и най-големият ми фен", завърши Пхогат.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Чисора уверен, че Кобрата ще победи Гасиев

Чисора уверен, че Кобрата ще победи Гасиев

  • 12 дек 2025 | 12:21
  • 1009
  • 0
Дионтей Уайлдър: Гледал съм Пулев милион пъти, ще е страхотна битка

Дионтей Уайлдър: Гледал съм Пулев милион пъти, ще е страхотна битка

  • 12 дек 2025 | 12:09
  • 11476
  • 6
Кобрата се подразни от различните ръкавици на Гасиев

Кобрата се подразни от различните ръкавици на Гасиев

  • 12 дек 2025 | 11:55
  • 7505
  • 17
Ценен съвет за Кобрата от единствения, надвил Гасиев при най-тежките

Ценен съвет за Кобрата от единствения, надвил Гасиев при най-тежките

  • 12 дек 2025 | 10:08
  • 10744
  • 1
Николай Карабойков се класира за четвъртфиналите на Европейското за юноши

Николай Карабойков се класира за четвъртфиналите на Европейското за юноши

  • 12 дек 2025 | 09:56
  • 789
  • 0
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 25025
  • 62
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

  • 12 дек 2025 | 16:19
  • 1651
  • 1
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 9463
  • 24
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 25025
  • 62
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 6374
  • 1
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 10251
  • 7
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 10148
  • 23