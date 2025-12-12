Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

Индийката Винеш Пхогат ще възобнови кариерата си в борбата и ще опита да спечели медал на предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис, след като бе дисквалифицирана в навечерието на битката за злато на 50 кг жени в Париж. Въпреки че гладува почти цяла седмица и прекара часове в сауната, тя не успя да мине кантара със 100 грама.

Бившата шампионка на Азия и на Игрите на британската общност протестира пред Спортния арбитражен съд (КАС), който отхвърли жалбата.

"Хората често ме питат дали Париж е бил краят на моята кариера, а аз дълго време не знаех как да отговоря. Трябваше да се отдръпна от тепиха, от натиска, от очакванията и от собствените ми амбиции. Отделих това време за себе си, за да си направя равносметка. Имаше толкова възходи, падения и саможертви, за които никой освен мен не знае. След като премислих, открих истината - аз все още обичам този спорт и искам да се състезавам", каза тя, цитирана от Ройтерс.

След като се отдръпна от борбата, Пхогат влезе в политиката и дори стана майка по-рано през тази година.

"Искрата никога не угасна, просто бе погребана под умората и шума. Независимо от това колко се отдалечавах от борбата, част от мен винаги бе на тепиха", добави 31-годишната индийка, която бе лице на продължителния протест на спортисти срещу местната федерация през 2023.

"Ето ме отново тук. Завръщам се за Лос Анджелис 2028 без страх и с дух, който отказва да се преклони пред когото и да било. Този път обаче няма да извървя пътя сама, а с моя първороден син. Той е най-голямата ми мотивация и най-големият ми фен", завърши Пхогат.